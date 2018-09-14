Политика Мы умираем в Армянске, все очень плохо: соцсети сообщили о новой катастрофе в Крыму

2018-09-14 19:00 483

 

Жители города сообщили о "сумасшедшей изжоге" и катастрофической ситуации

После химической катастрофы в оккупированном Крыму, которая произошла 24 августа, в пострадавшем городе Армянск жалуются на новые выбросы кислоты с местного завода – местные жители рассказали об ухудшении ситуации, и пожаловались, что им нечем дышать.

Так, в сетевом сообществе "Черный список Армянска-Красноперекопска" пользователи заявили о "страшной изжоге и рвоте", а также волнуются по поводу скорого возвращения детей.

"Мы умираем в Армянске, а что будет с нашими детьми? Никому ничего не надо, куда только не писали, везде блокируют" Дышать нечем!" – говорится в одном из комментариев.

"Снова дышать невозможно. С каждым днем все хуже", – признался другой комментатор.

"Вышел мусор выбросить (в районе ж/д вокзала) – чуть не задохнулся. Обжигает горло, легкие, нос. Такого еще не было", – сообщил другой житель города.

"Сегодня утром видела дохлых ежа и голубя. То ли совпадение, то ли от выбросов…", – рассказал еще один участник группы. 

 

 

 

 

Еще по теме

Украина вымирает: Турчинов объявил о демографической катастрофе

2018-09-14 16:30 903

Дело не в воде: вице-премьер Крыма раскрыл манипуляции Кремля с катастрофой в Армянске

2018-09-14 10:00 591

Химвыбросы в Крыму: Украина заказала снимки спутника

2018-09-13 21:00 447

Химвыбросы в Крыму: обнародованы результаты исследования вод Черного моря

2018-09-12 21:30 606

Еще новости в разделе "Политика"

"До свиданья, наш ласковый миша": Порошенко издевательски попрощался с Россией

2018-09-14 21:00 393

НАБУ подозревает заметителя Грицака в незаконном обогащении

2018-09-14 20:30 330

Мы переиграли Россию - Порошенко

2018-09-14 20:00 453

Мы умираем в Армянске, все очень плохо: соцсети сообщили о новой катастрофе в Крыму

2018-09-14 19:00 483
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

"До свиданья, наш ласковый миша": Порошенко издевательски попрощался с Россией 2018-09-14 21:00 393
НАБУ подозревает заметителя Грицака в незаконном обогащении 2018-09-14 20:30 330
Мы переиграли Россию - Порошенко 2018-09-14 20:00 453
Мы умираем в Армянске, все очень плохо: соцсети сообщили о новой катастрофе в Крыму 2018-09-14 19:00 483

Лента

22:00 США готовы ввести "очень жесткие" санкции против РФ уже в ноябре
21:00 "До свиданья, наш ласковый миша": Порошенко издевательски попрощался с Россией
20:30 НАБУ подозревает заметителя Грицака в незаконном обогащении
20:00 Мы переиграли Россию - Порошенко
видео 19:30 Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян
19:00 Мы умираем в Армянске, все очень плохо: соцсети сообщили о новой катастрофе в Крыму
18:30 Украину накроет серьезное похолодание: синоптик озвучил даты
18:13 19 сентября в Арт-Центре Козловского состоится концерт «БАТТЕРФЛЯЙ»
18:00 Цифры впечатляющие: Порошенко назвал реальное количество военных РФ на Донбассе
17:30 В чем разница между церковью в Украине и в РФ: мнение Порошенко