Политика Мы умираем в Армянске, все очень плохо: соцсети сообщили о новой катастрофе в Крыму

2018-09-14 19:00 483

Жители города сообщили о "сумасшедшей изжоге" и катастрофической ситуации

После химической катастрофы в оккупированном Крыму, которая произошла 24 августа, в пострадавшем городе Армянск жалуются на новые выбросы кислоты с местного завода – местные жители рассказали об ухудшении ситуации, и пожаловались, что им нечем дышать.

Так, в сетевом сообществе "Черный список Армянска-Красноперекопска" пользователи заявили о "страшной изжоге и рвоте", а также волнуются по поводу скорого возвращения детей.

"Мы умираем в Армянске, а что будет с нашими детьми? Никому ничего не надо, куда только не писали, везде блокируют" Дышать нечем!" – говорится в одном из комментариев.

"Снова дышать невозможно. С каждым днем все хуже", – признался другой комментатор.

"Вышел мусор выбросить (в районе ж/д вокзала) – чуть не задохнулся. Обжигает горло, легкие, нос. Такого еще не было", – сообщил другой житель города.

"Сегодня утром видела дохлых ежа и голубя. То ли совпадение, то ли от выбросов…", – рассказал еще один участник группы.