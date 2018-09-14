Мир Катастрофа в Армянске: оккупанты ввели режим ЧС

2018-09-15 00:01 201

В пятницу, 14 сентября, в городе Армянск в аннексированном украинском Крыму, где ранее произошел повторный выброс химикатов, готовят введение режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил представитель оккупационной власти - так называемый заместитель начальника управления гражданской защиты МЧС России в Крыму Алексей Фридман, передает "Крым.Реалии".

"Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации в более чем пять раз. Это является критерием введения режима", - рассказал Фридман.

Отметим, вечером 13 сентября ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на самочувствие.

"13 сентября приключился новый выброс, да такой силы, какой Армянск еще не видывал! Насколько я устойчив к химии, но даже меня выполоскало. Началась сумасшедшая изжога, что мне вообще не свойственно, потом блевал кислотой. Тенденция показывает, что ситуация не идет на улучшение, напротив, с каждым новым витком все усугубляется. Дома все закрыто и закупорено, несмотря на это вонь просачивается и уверенно стоит в квартире", - поделился пользователь с ником Александр Македонский в соцсети.

"Мне детей жалко, ведь эта ситуация неисправная на данный момент… Если вам действительно плохо, на неделю покиньте город. Работа никуда не убежит. Выход сейчас спасти себя есть. Как говорится, выхода нет только из гроба", - написала пользователь Александра Ньюмен.

Напомним, жители Армянска начали жаловаться в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом. У людей першит в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывается сыпью. Они всерьез начали задумываться над тем, чтобы покинуть город из-за угрозы здоровью.

Очевидцы подчеркивают, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в этот раз все гораздо серьезнее.

Оккупационные власти были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.