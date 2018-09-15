Мир Родинки на лице расскажут о вашей карме и судьбе

2018-09-16 00:03 195

 

Древние китайцы изучили многие эзотерические дисциплины, недоступные пониманию простых смертных. В частности, они составили карту расположения родинок на лице, по которой могли безошибочно определить характер человека.

Если у вас есть родинки на лице, посмотрите в зеркало и найдите соответствующие числа на рисунке ниже. Затем прочтите значение… вы удивитесь!

Точки 1–3

В детстве вы были своего рода бунтарём. У вас развиты творческие способности, и вы обожаете создавать что-то руками. Вы умеете мыслить на шаг вперёд.

Родинки в этих областях означают, что вы хороши в бизнесе. Для вас лучше руководить сотрудниками, чем работать на кого-то.

Точка 4

Вы довольно импульсивны. Но ваша напыщенность придаёт вам харизматичности и выделяет из толпы. Вам бывает сложно принять верное решение.

Во всех спорах вы стараетесь привести аргументы. Родинка говорит о взрывном темпераменте. Если вы решите её удалить, то сразу заметите, что стали спокойнее и обрели гармонию в мире.

Точка 5

Родинка над бровью говорит о том, что у вас есть потенциал разбогатеть. Но для этого вам придётся работать больше остальных.

Вам придётся позаботиться о своих доходах, поскольку вокруг вас всегда много завистливых людей, которые могут вовлечь вас в сомнительные сделки. Остерегайтесь тех, кто предлагает вам схемы, которые якобы помогут быстро разбогатеть. Будь осторожны.

Точка 6

Родинка в этой зоне говорит об умственных и творческих способностях. В вас определённо заложен талант, который может принести вам успех, славу и богатство.

Слушайте своё сердце и ничего не бойтесь, и тогда удача улыбнётся вам.

Точка 7

Родинки под бровью являются признаком того, что, скорее всего, в вашей семье возникают недомолвки, которые вызывают у вас много беспокойства и несчастья. Это влияет на вашу жизнь и работу.

Если вы хотите обрести гармонию и двигаться дальше, рекомендуется принять ваших родных такими, какие они есть.

Точка 8

Это не самая лучшая область для родинки. У вас всегда будут проблемы с финансами, поскольку у вас есть склонность транжирить деньги

Ваша главная задача — знать, когда нужно остановиться. Кроме того, обладатели родинки в этой области любят флиртовать.

Точка 9

Это одно из самых неудачных мест для родинки. Её обладатели часто несчастны в жизни, имеют проблемы в работе и семейной жизни.

Точка 10

Обладатели родинок под носом — чрезвычайные везунчики. Вы окружены любимыми и любящими людьми, у вас, скорее всего, много детей и внуков.

Близкие вас всегда поддерживают, и вы чувствуете себя материально и морально удовлетворёнными.

Точка 11

Родинки в этой зоне характерны для тех, кто часто болеет. Если родинка большая и тёмная, то её лучше удалить. Болезни заметно сократятся.

Точка 12

Такая родинка является признаком того, что вы ведёте успешную и вместе с тем гармоничную жизнь. У вас есть достаточное количество средств на безбедное существование.

В семье у вас также всё хорошо и спокойно.

Точка 13

Деньги часто очень сильно расстраивают вас. Отношения с ними не клеятся.

К сожалению, с этим ничего не поделать. Остаётся только смириться.

Точка 14

Родинка в этой области говорят о вашей чувствительности к еде. Пищевая аллергия — одна из самых больших проблем в вашей жизни.

Точка 15

Вы всегда находитесь в движении. Вы любите обновлять своё жилище и вносить в него новые идеи. Вы любите узнавать что-то новое и бывать в новых местах.

Зачастую вы чересчур серьёзно относитесь к простым вещам. Чрезмерная романтичность может ранить вас.

Точка 16

Нежелательная родинка: в вас словно борется два человека. Вы обожаете флирт, но корите себя за него, из-за чего в вашей жизни возникает много напряжения.

Точка 17

Вы имеете огромное значение для общества. Вы социально активны и обладаете прекрасными ораторскими способностями.

Но старайтесь не зазнаваться. Иначе это приведёт к тому, что вы потеряете своё имя. Неудачи сильно влияют на вас и могут пошатнуть самооценку.

Точка 18

Вы всегда находитесь в движении. Скорее всего, вы уже успели объездить весь мир, или вам предстоит это сделать.

Но всегда слушайте своё сердце: если оно велит остаться дома, оставайтесь!

Точка 19

У вас много друзей. Ваша слабость заключается в том, что вы и дня не можете прожить без флирта. Если вы счастливы в браке, то будьте очень осторожны.

Точка 20

Очень неоднозначная область для родинки. Одно неверное действие — и вы из успешного человека превратитесь в такого, который едва сводит концы с концами.

Если вы успешный политик, то одно неверное слово — и вас назовут тираном и деспотом. Будьте осторожны!

Точка 21

Эта родинка является признаком успеха и признания.

Точка 22

Вы живете счастливой жизнью, и всё у вас складывается без сучка без задоринки.

Если вы любите заниматься спортом, то легко станете известным спортсменом. Если вы любите руководить людьми, то станете блестящим руководителем или управленцем.

Точка 23

У вас высокий уровень IQ, а также хорошо развитый инстинкт выживания. Вас ждёт яркая и долгая жизнь. Вас всегда будут сопровождать друзья и близкие.

Точка 24

В молодом возрасте вас ждут слава и богатство, и вам лучше взять от жизни всё в этот период.

Точка 25

Родинка в этой области означает признание и богатство. Но остерегайтесь пресыщения жизнью!

Не изменяйте своим взглядам, и тогда вас ждёт долгая и красочная жизнь.

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