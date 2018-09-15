Родинки на лице расскажут о вашей карме и судьбе

Древние китайцы изучили многие эзотерические дисциплины, недоступные пониманию простых смертных. В частности, они составили карту расположения родинок на лице, по которой могли безошибочно определить характер человека.
Если у вас есть родинки на лице, посмотрите в зеркало и найдите соответствующие числа на рисунке ниже. Затем прочтите значение… вы удивитесь!
Точки 1–3
В детстве вы были своего рода бунтарём. У вас развиты творческие способности, и вы обожаете создавать что-то руками. Вы умеете мыслить на шаг вперёд.
Родинки в этих областях означают, что вы хороши в бизнесе. Для вас лучше руководить сотрудниками, чем работать на кого-то.
Точка 4
Вы довольно импульсивны. Но ваша напыщенность придаёт вам харизматичности и выделяет из толпы. Вам бывает сложно принять верное решение.
Во всех спорах вы стараетесь привести аргументы. Родинка говорит о взрывном темпераменте. Если вы решите её удалить, то сразу заметите, что стали спокойнее и обрели гармонию в мире.
Точка 5
Родинка над бровью говорит о том, что у вас есть потенциал разбогатеть. Но для этого вам придётся работать больше остальных.
Вам придётся позаботиться о своих доходах, поскольку вокруг вас всегда много завистливых людей, которые могут вовлечь вас в сомнительные сделки. Остерегайтесь тех, кто предлагает вам схемы, которые якобы помогут быстро разбогатеть. Будь осторожны.
Точка 6
Родинка в этой зоне говорит об умственных и творческих способностях. В вас определённо заложен талант, который может принести вам успех, славу и богатство.
Слушайте своё сердце и ничего не бойтесь, и тогда удача улыбнётся вам.
Точка 7
Родинки под бровью являются признаком того, что, скорее всего, в вашей семье возникают недомолвки, которые вызывают у вас много беспокойства и несчастья. Это влияет на вашу жизнь и работу.
Если вы хотите обрести гармонию и двигаться дальше, рекомендуется принять ваших родных такими, какие они есть.
Точка 8
Это не самая лучшая область для родинки. У вас всегда будут проблемы с финансами, поскольку у вас есть склонность транжирить деньги
Ваша главная задача — знать, когда нужно остановиться. Кроме того, обладатели родинки в этой области любят флиртовать.
Точка 9
Это одно из самых неудачных мест для родинки. Её обладатели часто несчастны в жизни, имеют проблемы в работе и семейной жизни.
Точка 10
Обладатели родинок под носом — чрезвычайные везунчики. Вы окружены любимыми и любящими людьми, у вас, скорее всего, много детей и внуков.
Близкие вас всегда поддерживают, и вы чувствуете себя материально и морально удовлетворёнными.
Точка 11
Родинки в этой зоне характерны для тех, кто часто болеет. Если родинка большая и тёмная, то её лучше удалить. Болезни заметно сократятся.
Точка 12
Такая родинка является признаком того, что вы ведёте успешную и вместе с тем гармоничную жизнь. У вас есть достаточное количество средств на безбедное существование.
В семье у вас также всё хорошо и спокойно.
Точка 13
Деньги часто очень сильно расстраивают вас. Отношения с ними не клеятся.
К сожалению, с этим ничего не поделать. Остаётся только смириться.
Точка 14
Родинка в этой области говорят о вашей чувствительности к еде. Пищевая аллергия — одна из самых больших проблем в вашей жизни.
Точка 15
Вы всегда находитесь в движении. Вы любите обновлять своё жилище и вносить в него новые идеи. Вы любите узнавать что-то новое и бывать в новых местах.
Зачастую вы чересчур серьёзно относитесь к простым вещам. Чрезмерная романтичность может ранить вас.
Точка 16
Нежелательная родинка: в вас словно борется два человека. Вы обожаете флирт, но корите себя за него, из-за чего в вашей жизни возникает много напряжения.
Точка 17
Вы имеете огромное значение для общества. Вы социально активны и обладаете прекрасными ораторскими способностями.
Но старайтесь не зазнаваться. Иначе это приведёт к тому, что вы потеряете своё имя. Неудачи сильно влияют на вас и могут пошатнуть самооценку.
Точка 18
Вы всегда находитесь в движении. Скорее всего, вы уже успели объездить весь мир, или вам предстоит это сделать.
Но всегда слушайте своё сердце: если оно велит остаться дома, оставайтесь!
Точка 19
У вас много друзей. Ваша слабость заключается в том, что вы и дня не можете прожить без флирта. Если вы счастливы в браке, то будьте очень осторожны.
Точка 20
Очень неоднозначная область для родинки. Одно неверное действие — и вы из успешного человека превратитесь в такого, который едва сводит концы с концами.
Если вы успешный политик, то одно неверное слово — и вас назовут тираном и деспотом. Будьте осторожны!
Точка 21
Эта родинка является признаком успеха и признания.
Точка 22
Вы живете счастливой жизнью, и всё у вас складывается без сучка без задоринки.
Если вы любите заниматься спортом, то легко станете известным спортсменом. Если вы любите руководить людьми, то станете блестящим руководителем или управленцем.
Точка 23
У вас высокий уровень IQ, а также хорошо развитый инстинкт выживания. Вас ждёт яркая и долгая жизнь. Вас всегда будут сопровождать друзья и близкие.
Точка 24
В молодом возрасте вас ждут слава и богатство, и вам лучше взять от жизни всё в этот период.
Точка 25
Родинка в этой области означает признание и богатство. Но остерегайтесь пресыщения жизнью!
Не изменяйте своим взглядам, и тогда вас ждёт долгая и красочная жизнь.