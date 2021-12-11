Политика Будет ли референдум по судьбе Донбасса и Крыма: Зеленский назвал условие

2021-12-11 13:00

Президент Владимир Зеленский рассказал, каким видит будущее оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного РФ Крыма.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

На вопрос "Хотели бы вы посоветоваться с украинцами относительной дальнейшей судьбы оккупированных (РФ - "Апостроф") территорий?", Зеленский ответил, что "не исключает референдума по Донбассу в целом".

"Здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни – это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму, это может быть в целом по прекращению войны", - заявил гарант Конституции.

По словам президента, может быть так, что ”какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия".

"Так может быть. На сегодняшний день этого нет точно, то есть здесь нет никаких секретов у меня от общества. Я бы с такими вещами не шутил. И точно секретов не было бы, потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса, касающиеся наших территорий. Но если будет какой-то такой сложный вызов, то точно буду советоваться с нашим обществом", - подчеркнул Зеленский.