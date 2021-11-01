Pledge Times цитирует Медведчука: Судьба украинской ГТС напрямую зависит от переговоров с российской стороной

2021-11-01 15:35

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что предложение Киева об увеличении транзита природного газа через Украину со скидкой правильное, но запоздалое. Об этом он сказал 24 октября в интервью, передаёт Pledge Times.

По его словам, Россия заинтересована в запуске "Северного потока-2", а не в увеличении потока через украинскую газотранспортную систему.

"То, что сегодня господин Зеленский предложил увеличить прокачку по нашей трубе на 50%, абсолютно правильно. Единственный вопрос: кому он это предлагает? Если он делает европейцам предложение, то европейцы не могут. Если он предлагает это русским, то русские должны на это согласиться. Согласны они или нет, я не знаю", - сказал Медведчук.

Кроме того политик отметил, что судьба украинской газотранспортной системы напрямую зависит от переговоров с российской стороной.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

К слову, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отметил, что восстановление экономики Украины и уровня благосостояния ее народа лежит в восстановлении экономических отношений между Киевом и Российской Федерацией.

При этом политик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.