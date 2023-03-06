ВОЙНА В Украине Зеленский собрал Ставку: принято решение о дальнейшей судьбе Бахмута

2023-03-06 16:00

Решение поддержали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский.

Оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмуте должны продолжиться. "Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства после заседания Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 6 марта. Отмечается, что особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте.

"Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", - сообщили у президента.

Кроме того, на заседании Ставки был рассмотрен вопрос поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Ситуация на фронте - последняя информация

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По словам президента Владимира Зеленского, на Донбассе одно из самых тяжелых сражений, "мучительная и тяжелая".

Ранее 6 марта 2023 года издание Bild сообщило о разногласия между президентом Зеленским и генералом Валерием Залужным из-за Бахмута. Вроде бы у главы государства и главнокомандующего ВСУ принципиально разные взгляды на пребывание украинских защитников в этом городе.