Мир Трудовая миграция становится серьезной проблемой в Украине

2018-09-16 00:04 192

Уровень миграции в Украине приближается к критической отметке – молодежь массово покидает страну. Социологи уверяют, через 20 лет молодых кадров может попросту не остаться.

Большинство украинцев уезжают на заработки в Польшу, пишет Вероятно. По разным оценкам, в соседней стране работают около двух миллионов украинских мигрантов. Вскоре и Германия может открыть свои границы для жителей стран – не членов ЕС – рассказывают специалисты.

Германия планирует упростить условия переезда в страну с целью работы. Об этом ТРК «ГРАД» рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

— У наступному році Німеччина планує відкрити свої кордони для офіційного працевлаштування мешканців країн, які не входять до країн ЄС, а саме ‑ для українців, які є найбільшим резервом вільної робочої сили в Європі. По планам німецького уряду, це відбудеться в першому півріччі 2019 року, — говорит эксперт.

По данным Федерального бюро труда, в Германии остаются вакантными более миллиона рабочих мест.

— Це базується на тому, що все більше й більше німецька економіка бажає залучати людей, які будуть працювати у сфері фізичного труда, ‑ це некваліфіковані люди. Найбільше затребуваними будуть будівельники, люди, які зможуть працювати у сфері обслуговування, в сфері догляду за літніми людьми, — уверены специалисты.

При трудоустройстве за границей обязательно следует учитывать несколько факторов, советует специалист.

Большая часть украинцев работает за границей нелегально, в этом случае они не имеют ни прав, ни социальной защиты.