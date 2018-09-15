Мир Трудовая миграция становится серьезной проблемой в Украине

2018-09-16 00:04 192

 

Уровень миграции в Украине приближается к критической отметке – молодежь массово покидает страну. Социологи уверяют, через 20 лет молодых кадров может попросту не остаться.

Большинство украинцев уезжают на заработки в Польшу, пишет Вероятно. По разным оценкам, в соседней стране работают около двух миллионов украинских мигрантов. Вскоре и Германия может открыть свои границы для жителей стран – не членов ЕС – рассказывают специалисты.

Германия планирует упростить условия переезда в страну с целью работы. Об этом ТРК «ГРАД» рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

— У наступному році Німеччина планує відкрити свої кордони для офіційного працевлаштування мешканців країн, які не входять до країн ЄС, а саме ‑ для українців, які є найбільшим резервом вільної робочої сили в Європі. По планам німецького уряду, це відбудеться в першому півріччі 2019 року, — говорит эксперт.

По данным Федерального бюро труда, в Германии остаются вакантными более миллиона рабочих мест.

— Це базується на тому, що все більше й більше німецька економіка бажає залучати людей, які будуть працювати у сфері фізичного труда, ‑ це некваліфіковані люди. Найбільше затребуваними будуть будівельники, люди, які зможуть працювати у сфері обслуговування, в сфері догляду за літніми людьми, — уверены специалисты.

При трудоустройстве за границей обязательно следует учитывать несколько факторов, советует специалист.

Большая часть украинцев работает за границей нелегально, в этом случае они не имеют ни прав, ни социальной защиты.

Еще по теме

США готовы помочь Украине с обороноспособностью

2018-09-16 00:01 177

В чем разница между церковью в Украине и в РФ: мнение Порошенко

2018-09-14 17:30 738

Химвыбросы в Крыму: Украина заказала снимки спутника

2018-09-13 21:00 522

Юнкер в послании Европарламенту ни разу не упомянул Украину и Россию

2018-09-13 14:30 603

Еще новости в разделе "Мир"

Дело Скрипалей: журналисты по номеру Петрова дозвонились в Минобороны РФ

2018-09-16 00:10 171

Трудовая миграция становится серьезной проблемой в Украине

2018-09-16 00:04 192

Родинки на лице расскажут о вашей карме и судьбе

2018-09-16 00:03 192

Катастрофа в Армянске: оккупанты ввели режим ЧС

2018-09-15 10:00 591
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Дело Скрипалей: журналисты по номеру Петрова дозвонились в Минобороны РФ 2018-09-16 00:10 171
Трудовая миграция становится серьезной проблемой в Украине 2018-09-16 00:04 192
Родинки на лице расскажут о вашей карме и судьбе 2018-09-16 00:03 192
Катастрофа в Армянске: оккупанты ввели режим ЧС 2018-09-15 10:00 591

Лента

00:35 Кому в Украине поднимут зарплату до 9000 гривен
00:30 Лавров: Меркель и Путин говорили о Сенцове
00:23 «Власти» Крыма сделали циничное заявление о пострадавших от катастрофы в Армянске
00:10 Дело Скрипалей: журналисты по номеру Петрова дозвонились в Минобороны РФ
00:05 Известная авиакомпания потеряла весь багаж популярной украинской певицы
00:04 Трудовая миграция становится серьезной проблемой в Украине
00:03 Родинки на лице расскажут о вашей карме и судьбе
00:02 Когда в Украину придут первые заморозки
00:01 США готовы помочь Украине с обороноспособностью
15:00 Волкер упрекнул Киев в отношении к жителям Донбасса