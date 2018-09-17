Политика Порошенко провел встречу с экзархами Константинополя

2018-09-17 19:00 105

 

В понедельник, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с экзархами Константинопольского патриархата.

Во время встречи глава украинского государства заявил, что процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви уже вышел на финишную прямую.

"Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую", - отметил Порошенко.

Вместе с тем глава украинского государства подчеркнул, что Украина ожидает воцарения единой поместной православной церкви, которая бы стала "тем символом воссоединения страны, объединения мира, благодати, которые бы способствовали наконец объединению и православной веры, и Украинского государства".

В свою очередь экзарх в Украине архиепископ Памфилийский Даниил подтвердил, что представители Константинопольского патриархата продолжат работу "над уже решенным вопросом" - процессом предоставления автокефалии Украинской православной церкви".

"Безусловно, готовы к диалогу, и… сотрудничеству с Украинской православной церковью в лоне Русской православной церкви, а также с Украинской автокефальной православной церковью. Мы не имеем никаких предубеждений, чтобы встречаться с представителями разных религиозных организаций, узнать их мнение и конструктивно с ними сотрудничать", - отметил архиепископ.

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