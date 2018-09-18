Мир Мировые цены на нефть продолжают быстро падать

2018-09-19 08:10 171

Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на фоне введения США новых торговых пошлин против Китая.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на $0,36(0,46%) – до $77,69за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,23(0,33%) – до $68,45 за баррель.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на товары из Китая. Их размер составит 10%, а в денежном эквиваленте – на 200 млрд долларов.

Накануне цены на нефть начали снижаться на фоне опасений усиления торговых споров США и Китая и их негативного влияния на спрос. При этом на прошлой неделе "черное золото" обновило максимумы с мая нынешнего года.