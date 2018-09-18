Мир Мэй предоставит лидерам ЕС новую информацию о деле Скрипаля

2018-09-18 19:30 141

 

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сообщит другим лидерам ЕС о последних достижениях следствия по делу отравления экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля на неформальном саммите в Зальцбурге в четверг.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает Европейская правда.

«На данном этапе никаких новых санкций ЕС не предусмотрено», — подчеркнул он.

Британский министр безопасности Бен Уоллес ранее выступил за то, чтобы правительство отсрочило ответ на атаку нервнопаралитическим веществом в Солсбери, поскольку новая серия санкций против коррумпированных российских чиновников также будет отложена на срок до двух лет. Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Пока Великобритания остается членом ЕС, она должна достичь договоренности со всеми государствами-членами, поскольку санкции вводятся на уровне блока.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, поэтому Великобритания будет оказывать давление на партнеров, чтобы этот режим как можно скорее ввести в действие в отношении России. В ЕС пока не видят возможности усиления санкций против РФ.

Напомним, британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это — Александр Петров и Руслан Боширов.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ — военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест Петрова и Боширова.

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