Мир С вещами на выход: Сегодня Тереза Мэй официально освобождает свой пост

2019-06-07 13:42 213

Премьер Великобритании Тереза Мэй официально освобождает пост лидера Консервативной партии Великобритании с 7 июня. 

Претенденты на пост лидера тори представят свои кандидатуры 10 июня. Голосование за кандидатуры в партии консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Новый лидер Консервативной партии Великобритании по закону должен будет возглавить правительство. Пока не избран лидер консерваторов, премьер-министром Великобритании будет оставаться Тереза Мэй.

Напомним, о своем намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии Тереза Мэй заявила еще 24 мая. Тогда же она назвала точную дату сложения своих полномочий

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