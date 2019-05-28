Политика За портфель премьер-министра будут бороться более 10 кандидатов

2019-05-28 12:43 282

Как сообщает The Sun, уже  более10 кандидатов претендуют на кресло Терезы Мэй. По словам министра ЖКХ и местного самоуправления Кита Малтхауса, включившегося в избирательную кампанию 27 мая, выборы не могут строиться вокруг одних и тех же лиц, которые раскололи Консервативную партию за последние три года.

Он считает, что является новым лицом со свежими идеями из числа представителей нового и талантливого поколения.

Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что 7 июня она уйдет в отставку с поста лидера партии, но продолжит работу в качестве премьер-министра, пока не состоится конкурс на должность лидера партии.

Процесс выбора нового лидера должен начаться через неделю после того, как Тереза Мэй уйдет в отставку. В конце марта Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра в обмен на принятие парламентом соглашения о Brexit.

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