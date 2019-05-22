Политика Премьер Британии согласилась на повторный референдум о выхода страны из ЕС

2019-05-22 13:44 96

Премьер Британии Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование о втором референдуме касательно выхода страны из ЕС. 

"Я обращаюсь к тем депутатам, кто хочет провести второй референдум, чтобы утвердить соглашение с ЕС - для этого вам понадобится соглашение, и, соответственно, постановление об одобрении соглашения", - сказала Мэй, передает BBC.

Мэй уже объявила о готовности ее кабинета к компромиссам ради того, чтобы депутаты проголосовали за проект соглашения о Brexit. Одним из этих компромиссов премьер назвала внесение в британский парламент на голосование вопроса о проведении нового референдума о выходе страны из ЕС.

Идя на уступки, Мэй надеется провести через парламент трижды отвергнутое им соглашение о выходе из Евросоюза.

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