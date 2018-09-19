Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит сегодня - план работы

2018-09-19 09:40 135

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проекты постановлений об отмене решения об увеличении состава Центризбиркома с 15 до 17 человек, также в плане работы ратификации.

Как указано в повестке дня парламента на 19 сентября, начнут работу нардепы с рассмотрения ратификации соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы. Далее - несколько проектов постановлений о рекомендациях парламентских слушаний.

Запланировано рассмотрение двух проектов постановлений об отмене решение парламента об увеличении состава Центризбиркома с 15 до 17 человек. Один документ подала нардеп от "Батькивщины" Елена Шкрум, другой - представитель "Оппоблока" Игорь Шурма.

У депутатов будет возможность запланировать на 5 ноября 2018 года парламентские слушания на тему "Проблемные вопросы жизнеобеспечения граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения, а также пенсионного обеспечения населения с оккупированных территорий".

Далее - еще несколько ратификаций, в частности соглашения с США для применения американского закона "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA). Также в плане работы ряд изменений в законодательство в связи с этим.

Еще одна ратификация касается финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком для модернизации инфраструктуры "Укрзализныци".

Во второй половине дня народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах. В частности, ранее сообщалось, что антикоррупционный комитет пригласил директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

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