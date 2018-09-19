Политика ​В Раде приняли неприятное для "евробляхеров" решение

2018-09-19 16:37 99

Законопроекты №8487 и №8488 о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на европейских номерах не готовы ко второму чтению, поэтому их рассмотрение в Верховной Раде состоится не ранее начала ноября.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

"Рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла", - рассказала она.Южанина также сообщила, что к законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка.

"Большинство поправок касается изменения коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии или понижающих коэффициентов именно к коэффициенту возраста. По поводу базовых ставок: базовые ставки в 50 и 75 евро за тысячу куб см не имеет особых поправок", - пояснила она.

По словам главы профильного комитета, большинство поправок и предложений касается того, чтобы акциз свести к 200-300 евро. Однако, это "не те совсем суммы, которые предложены законопроектом в первом чтении", говорит Южанина. Наихудшим, по ее словам является то, что все внесенные поправки касаются отмены тех контролирующих и ограждающих мер, которые было запланировано ввести после прохождения процедуры уплаты таможенных пошлин за авто.

"Это говорит о том, что законопроекты ко второму чтению полностью или нивелируются до нуля или меняется их концепция. И потому рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла", - подчеркнула она.Южанина также отметила, что Минфин теперь должен сделать новые расчеты по всем предложениям и подать их на рассмотрение комитета. "

Отвечая на вопрос, ведется ли диалог с протестующими - владельцами авто на еврономерах, Южанина сказала, что поправки от активистов также поданы.

"Они сделали свою работу. Сейчас работа в комитете не зависит от них", - сказала она.

Напоминаем, что на выезде из Полтавы утром в среду, 19 сентября, владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли трассу Киев-Харьков с требованием отремонтировать дорогу.

Водители объявили свою акцию бессрочной. Участники акции протеста обещают ограничивать движение до тех пор, пока их не услышат.

– Акция бессрочная. Пока не добьемся, чтобы к нам приехали власти и не сказали – когда это будет делаться! Чтобы выгоняли технику и уже делали!, – сказал общественный активист Игорь Панченко.

У места блокировки образовались пробки из десятков машин, преимущественно грузовиков. Часть водителей объезжает перекрытие по боковым улицам.