Политика Порошенко в Раде признал, что из-за его тактических ошибок "жити по-новому" не удалось

2018-09-20 11:42 126

Во время сегодняшнего выступления в парламенте президент Украины заявил, что за время его каденции не удалось завершить войну, борьба с коррупцией не дала ожидаемых результатов, украинцы не почувствовали улучшения качества жизни.

"Хотел бы откровенно отметить, большая часть общества объективно недовольна: не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность Украины. Вследствие агрессии потеряно 20% промышленного потенциала страны", - заявил президент.

Он отметил, что это спровоцировало эффект домино для всей экономики и повлекло глубокий социальный кризис. "Мы выстояли и возобновили рост. Однако большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния", - сказал Порошенко.

Президент признал, что уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно – по регионам и по социальным и возрастным группам, а особенно незащищенными остаются пенсионеры.

ВИДЕО: ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО К ВЕРХОВНОЙ РАДЕ

"Мы создали с вами антикоррупционную инфраструктуру, в некоторые новые органы вложили немалые финансовые ресурсы налогоплательщиков Украины, но пока что коэффициент их полезного действия меня как президента не удовлетворяет. И общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы, претензии людей оправданы", - отметил глава государства.

Также Порошенко обратил внимание на серьезные масштабы эмиграции из Украины."К сожалению, власть допустила просчеты в кадровой политике, а смелые эксперименты в этой области оказались неэффективными. Темпы реформ совсем не такие, как и скорость, которую мы проецировали на старте. Проблемы оказались глубже, сопротивление – сильнее, решения – сложнее", - отметил президент.

При этом президент заявил, что в течение последних лет украинская власть совершила немало тактических ошибок, но не ошиблась в стратегии.

"Наверное, за последние годы власть совершила немало тактических ошибок. И за это на мне лично лежит часть ответственности. Но я точно знаю, что мы не ошиблись и не согрешили в вопросах стратегии!" - подчеркнул президент.

По его словам, цель украинской власти ныне - сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и неоспоримой частью Европы без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния.

Во время выступления Порошенко призывал депутатов поддержать изменения в Конституцию, прописав в ней курс на вступление в НАТО и ЕС.