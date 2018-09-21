Украина Какие дороги в Киеве и во сколько будут перекрывать в ближайшие выходные

2018-09-21 14:15 171

Как сообщает официальный портал Киева, в ближайший уикенд в столице снова из-за массовых мероприятий будут перекрыты несколько дорог. Так, на Крещатике 23 сентября состоится Всеукраинский праздник благодарения. В связи с этим событием распоряжением КГГА предусмотрено ограничение движения транспорта.

В частности, во время подготовки и проведения мероприятия, с 21:00 21 сентября до 06:00 24 сентября будет запрещено движения всех видов транспорта по улице Крещатик (от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с Аллеей Героев Небесной Сотни).

Также с 06:00 до 24:00 23 сентября будет действовать ограничение движения транспорта по двум крайним правым полосам движения улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченной мобильностью.

Кроме того, на время проведения мероприятия изменят работу маршруты наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными участками, о чем будет сообщено дополнительно.