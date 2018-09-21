Мир Медики назвали полезный для сердца спиртной напиток

2018-09-22 00:01 168

 

Международная группа специалистов во время исследования пришла к выводу, что умеренное потребление такого спиртного напитка, как пиво, улучшает сердечную деятельность и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Между тем, медики предупредили, что у этого напитка, как и у любого другого алкоголя, имеются отрицательные побочные эффекты.

Социалисты подчеркнули, что эффект от регулярного употребления пива может оказаться таким же, как и при регулярном употреблении хорошего вина в малых дозах. При этом исследователи отметили, что рекомендуемая доза для пивной диеты - это один стакан для женщин и два стакана для мужчин. В пиве содержится большое количество антиоксидантов, калия, магния, йода и фосфора, и всё это будет способствовать укреплению сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в пиве содержится большой объём хмеля, который, в свою очередь, содержит особое вещество, помогающее организму бороться с лишними килограммами и препятствующее развитию сахарного диабета и гипертонии. Ученые предупредили и о побочных эффектах: фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, действует на организм так же, как и гормоны.

Еще по теме

Тепловой удар: медики назвали признаки опасного для жизни состояния

2018-08-06 08:03 1707

Российские медики из СИЗО не нашли признаков избиения Гриба

2018-07-05 21:00 1392

Медики нашли в теле младенца десять иголок

2018-07-05 18:00 1614

Медики рассказали, как очистить организм от никотина

2018-07-02 20:15 3408

Еще новости в разделе "Мир"

Медики назвали полезный для сердца спиртной напиток

2018-09-22 00:01 168

фото Суд не нашел вины Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

2018-09-21 20:29 249

Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй

2018-09-21 16:27 375

Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию

2018-09-20 20:30 672
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Медики назвали полезный для сердца спиртной напиток 2018-09-22 00:01 168
фото Суд не нашел вины Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах 2018-09-21 20:29 249
Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй 2018-09-21 16:27 375
Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию 2018-09-20 20:30 672

Лента

00:01 Медики назвали полезный для сердца спиртной напиток
видео 22:12 Новый трек Eminem на песню Killshot бьет рекорды на YouTube - уже 90 млн просмотров
21:35 Сахар начнет быстро дорожать в ближайшие дни - отменили госрегулирование
фото 20:29 Суд не нашел вины Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах
19:31 В Колумбии производство кокаина достигло рекордного уровня - ООН бьет тревогу
18:34 В НКРЭКУ заявили, что тарифы на свет нужно срочно повышать в два раза
17:28 Трамп уверен, что пошедший на сделку со следствием Манафорт его не сольет
16:57 Виталий Скоцик: 8 млн. долларов взятки от окружения Януковича, земельное рейдерство и умышленные банкротства - СМИ
16:27 Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй
15:45 С 27 сентября эвакуаторы начнут забирать авто - новые правила, штрафы, советы юриста