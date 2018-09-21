Мир Медики назвали полезный для сердца спиртной напиток

2018-09-22 00:01 168

Международная группа специалистов во время исследования пришла к выводу, что умеренное потребление такого спиртного напитка, как пиво, улучшает сердечную деятельность и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Между тем, медики предупредили, что у этого напитка, как и у любого другого алкоголя, имеются отрицательные побочные эффекты.

Социалисты подчеркнули, что эффект от регулярного употребления пива может оказаться таким же, как и при регулярном употреблении хорошего вина в малых дозах. При этом исследователи отметили, что рекомендуемая доза для пивной диеты - это один стакан для женщин и два стакана для мужчин. В пиве содержится большое количество антиоксидантов, калия, магния, йода и фосфора, и всё это будет способствовать укреплению сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в пиве содержится большой объём хмеля, который, в свою очередь, содержит особое вещество, помогающее организму бороться с лишними килограммами и препятствующее развитию сахарного диабета и гипертонии. Ученые предупредили и о побочных эффектах: фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, действует на организм так же, как и гормоны.