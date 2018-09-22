Украина В Киеве решили повысить тарифы на воду

2018-09-22 14:00 180

В Киеве в текущем году могут повысить тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению на 17,2%, - до 19,6 гривен за 1 кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

По полученным данным, накануне состоялось обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг по корректировке тарифов "Киевводоканала" на следующий год. В соответствии с проектом постановления размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) может составить 19,596 гривен за кубометр, тогда как сейчас тариф составляет 16,716 гривен.

В Киевводоканала объяснили, что пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.