Украина Похолодание, грозы и заморозки идут в Украину

2018-09-22 10:30 165

 

Днем в субботу в западных областях, а в воскресенье и понедельник по всей Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, грозы и значительно снизится температура.

Об этом "Укринформу" сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Так, 22 сентября в большинстве областей сохранится сухая и теплая погода с температурой 24-29°. Ветер южный, на Правобережье с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Днем в западных областях резкое изменение погодных условий: дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах сильные дожди; снижение температуры до 14-19°.

На 23-24 сентября синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий и на остальной территории Украины: пройдут дожди, местами с грозами, в северной части ночью 23 сентября местами сильные дожди; только 23 сентября ночью в восточных, большинстве южных областей, днем на западе страны, в течение 24 сентября в восточной части без осадков. Температура снизится: ночью 23 сентября 8-13°, на крайнем юге 11-16°, в западных областях, 24 сентября на большей части территории страны ночью 6-11°; днем 12-17°, в южных, 23 сентября и в восточных областях 18-23°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 24 сентября порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура в течение суток 1-6° тепла.

25 сентября синоптики прогнозирую временами дожди (днем на юге местами небольшие). Температура ночью 4-10° тепла, днем 8-14° тепла; на юге и востоке страны ночью 7-13°, днем 12-18°.

26 сентября местами небольшие дожди. Температура ночью 2-8°, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-14° тепла.

В Карпатах местами небольшие осадки, ночью и днем заморозки 0-2°.

По данным синоптиков, 27-28 сентября в северных и западных областях, 1 октября в южных, восточных, Днепропетровской областях небольшие дожди. Температура ночью 2-8°, днем 11-17°; в южных областях и Приазовье ночью 5-11°, днем 16-21°.

В Киеве 22 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура 26-28°. По области также переменная облачность и без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

23-24 сентября в столице пройдут дожди, ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы. Температура снизится: ночью 23 сентября 8-13°, 24 сентября 6-11°, днем 12-17°. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 24 сентября порывы 15-20 м/с.

25 сентября в Киеве временами дождь. Температура ночью 4-9°, днем 8-13°. 26 сентября местами небольшие дожди. Температура ночью 2-7°, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла.

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