Политика Венгрия не изменила название "уполномоченного по Закарпатью", вопреки обещаниям – МИД

2018-09-23 10:30 231

Венгерские власти на фоне обострения отношений с Украиной не выполнила договоренность об изменении скандального названия "уполномоченного министра по Закарпатью".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в комментарии "Укринформу".

Боднар, комментируя новое обострение в отношениях Киева и Будапешта, отметил что последний не выполнил ключевую договоренность об изменении конфликтной названия чиновника, ответственного за помощь венграм Закарпатской области.

"Договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора (31 августа об изменении названия "уполномоченного по Закарпатью") не выполняются. И теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться ", - пояснил замминистра.

В сообщении агентства утверждается: заместитель министра "констатирует нежелание Венгрии сотрудничать" и видит, что Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины.

Как известно, в начале августа Киев выразил протест из-за создания в правительстве Венгрии должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины".

В МИД заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено.

31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Впоследствии Венгрия подтвердила данную договоренность.

Заметим, что по данным "Европейской правды" уполномоченный Грежа с начала скандала до сих пор не посещал Украину, что свидетельствует в пользу информации о том, что название его должности так и не было изменено.

Напомним также, что в последнюю неделю в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. Его вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, проходившее в консульстве в Берегово. На видео консул призвала закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.