Евросоюз создал финансовый институт, чтобы помочь Ирану обойти санкции Трампа

Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, задачей которого будет обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций.
Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
Заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, РФ, Китая и Ирана. Эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США.
Предполагается, что новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.
Напомним, в начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Общего всеобъемлющего плана действий, заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году, что предполагает выполнение Тегераном ряда шагов, направленных на ограничение своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
Вскоре Вашингтон расширил санкции против Ирана и от государств-союзников потребовал прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.