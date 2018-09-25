Политика Евросоюз создал финансовый институт, чтобы помочь Ирану обойти санкции Трампа

2018-09-26 14:43 186

Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, задачей которого будет обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций.

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, РФ, Китая и Ирана. Эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США.

Предполагается, что новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.

Напомним, в начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Общего всеобъемлющего плана действий, заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году, что предполагает выполнение Тегераном ряда шагов, направленных на ограничение своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Вскоре Вашингтон расширил санкции против Ирана и от государств-союзников потребовал прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.