Мир В Британии публично расследуют заражение СПИДом пяти тысяч человек

2018-09-27 11:13 186

В Великобритании началось публичное расследование дела о заражении около 5 тысяч британцев ВИЧ и гепатитом после переливания крови, первыми показания дали пострадавшие пациенты. 

Пациенты заразились в 1970-х и 1980-х годах в Великобритании после медицинских процедур, потому что до середины 80-х препараты крови не подвергались термической обработке, которая убивает все вирусы. Публичное расследование может длиться несколько лет.

Одна из пострадавших в комментарии агентству BBC рассказала, что заразилась ВИЧ от своего мужа, который получил зараженную кровь при лечении. Ее муж умер, а она надеется дожить до конца расследования.

"Вы только представьте, что это была середина 80-х - атмосфера страха, дискриминации и абсолютного неприятия таких диагнозов, как СПИД и ВИЧ. Мы оба были поражены и полностью раздавлены этой новостью", - отметила женщина.

Бывший министр здравоохранения Великобритании Эндрю Бернэм заявил в парламенте, что это дело может быть результатом уголовного заговора.

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