Политика Стали известны основные условия получения нового кредита МВФ

2018-09-26 12:13 159

Для получения новой программы МВФ Украине необходимо выполнить минимум четыре условия.

"Уже понятно, что Украина не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF", - сообщает "Европейская правда".

Поэтому стороны попытались сделать ставку на второй вариант: договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества.

По информации собеседников издания в правительстве, речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на 5-6 млрд долл. За время пребывания миссии МВФ в Украине с 6 по 19 сентября, во время которого договориться о новой программе не удалось, дискуссии велись вокруг четырех основных вопросов.

Одним из основных по-прежнему остается вопрос цены на газ. По данным издания, с кредитором удалось договориться о следующем: до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% от текущей цены.

По данным ЭП, в новой программе stand-by может появиться антикоррупционный блок. По информации источников издания, знакомых с позицией фонда, дискуссии идут вокруг перераспределения функций по проверке электронных деклараций между антикоррупционными органами в пользу НАБУ.

Еще один важный вопрос - сбалансированный бюджет.

По информации источников, новая программа сотрудничества с фондом может предусматривать очередной этап реформы Государственной фискальной службе.

"Подход к ее трансформации может измениться, в том числе - в направлении реорганизации таможни и налоговой как единых юридических лиц", - говорится в материале.