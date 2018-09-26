Украина Гройсман поручил налоговой устроить масштабный шмон у застройщиков

2018-09-26 13:46 102

Премьер Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании Кабмина поручил Госфискальной службе и Госслужбе по вопросам труда тщательно проверить застройщиков на предмет уплаты налогов.

"По всей стране строят жилье, но налоги за это строительство забывают платить. Украинцы платят рыночные цены за метры квадратные, а в бюджет не попадают деньги… Поручить ГФС, Гоструда проверить всех строителей на предмет уплаты налогов и легальной занятости", - сказал глава правительства.

При этом премьер уверяет, что никакого давления на легальных застройщиков не будет.

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"Люди работают на строительстве, а их не оформляют на работу. Это недопустимая история. Поэтому все службы будут объединены, чтобы навести порядок в этой сфере. Никакого давления не будет. Давление будет только на тех, кто будет вести себя вне рамок закона", - сказал премьер.

Кроме того, Гройсман дал поручение сделать прозрачными механизмы застройки.

"Следующая моя позиция, было поручение, чтобы мы сделали прозрачными механизмы застройки, ввода в эксплуатацию... чтобы никто не скрывал какие-то уплаты, выплаты, чтобы уменьшить и ликвидировать любые проявления злоупотреблений в этом вопросе", - подчеркнул он.