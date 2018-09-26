Мир Трамп предложил решить палестино-израильский конфликт созданием двух государств

2018-09-26 21:00 99

 

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, впервые публично заявил о том, что считает принцип создания двух государств лучшим решением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Я думаю, что принцип создания двух государств сработает лучше всего. Удалось достичь значительного прогресса, Израиль и палестинцы готовы что-то делать. Мы начнем предпринимать шаги в скором времени", - сказал Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что детали плана по урегулированию на Ближнем Востоке палестино-израильского конфликта в данный момент разрабатываются администрацией США, а сам план будет обнародован через два-три месяца.

На вопрос, согласятся ли палестинцы вернуться за стол переговоров после того, как США перенесли свое посольство из Тель-Авиа в Иерусалим, он ответил: "Сто процентов". "Израиль должен будет сделать что-то хорошее для палестинцев".

Еще по теме

Трамп уверен, что пошедший на сделку со следствием Манафорт его не сольет

2018-09-21 17:28 663

Порошенко подал в суд на BBC из-за неугодной статьи о его встрече с Трампом

2018-09-21 13:14 636

В Мининфраструктуры предложили отдать региональные аэропорты в частные руки

2018-09-19 19:30 681

Участок трассы Киев-Одесса предложили сделать платным

2018-09-11 12:55 738

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп предложил решить палестино-израильский конфликт созданием двух государств

2018-09-26 21:00 99

Госдума РФ приняла закон о повышении пенсионного возраста

2018-09-26 19:00 168

Ученые назвали способ регулировать собственное давление

2018-09-25 20:30 735

фото + видео Соседка Украины пережила сильный снегопад

2018-09-25 18:30 684
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп предложил решить палестино-израильский конфликт созданием двух государств 2018-09-26 21:00 99
Госдума РФ приняла закон о повышении пенсионного возраста 2018-09-26 19:00 168
Ученые назвали способ регулировать собственное давление 2018-09-25 20:30 735
фото + видео Соседка Украины пережила сильный снегопад 2018-09-25 18:30 684

Лента

22:00 Порошенко о получении Томоса: Мы уже на финишной прямой
21:30 Чехия не будет раздавать гражданство жителям Закарпатья - посольство
21:00 Трамп предложил решить палестино-израильский конфликт созданием двух государств
20:30 Рева объяснил схему индексации пенсий
20:00 Климкин заявил об отсутствии понимания со стороны Сийярто в деле о венгерских паспортах
19:30 В МВД готовят "сюрприз" для нарушителей ПДД
19:00 Госдума РФ приняла закон о повышении пенсионного возраста
18:30 Шахтер и Динамо узнали места в новом рейтинге УЕФА лучших команд Европы
18:00 В Украине внезапно увеличили число призывников
17:30 Главу УПЦ МП Онуфрия внесли в базу "Миротворца"