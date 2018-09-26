Мир Трамп предложил решить палестино-израильский конфликт созданием двух государств

2018-09-26 21:00 99

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, впервые публично заявил о том, что считает принцип создания двух государств лучшим решением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Я думаю, что принцип создания двух государств сработает лучше всего. Удалось достичь значительного прогресса, Израиль и палестинцы готовы что-то делать. Мы начнем предпринимать шаги в скором времени", - сказал Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что детали плана по урегулированию на Ближнем Востоке палестино-израильского конфликта в данный момент разрабатываются администрацией США, а сам план будет обнародован через два-три месяца.

На вопрос, согласятся ли палестинцы вернуться за стол переговоров после того, как США перенесли свое посольство из Тель-Авиа в Иерусалим, он ответил: "Сто процентов". "Израиль должен будет сделать что-то хорошее для палестинцев".