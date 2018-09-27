Украина фото Пункт назначения: В такси Киева погиб спецназовец полиции

2018-09-27 15:13 240

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в котором погиб сотрудник полиции полка особого назначения, который ехал в такси.

Как сообщает Эспрессо, водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик.

"В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения, который ехал на работу", – говорится в сообщении.

Водителя такси увезли в больницу. Также госпитализировали женщину – пассажира грузовика.