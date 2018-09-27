Мир Диктатор Мадуро сообщил на Генассамблее ООН, что согласен мириться с США

2018-09-28 10:14 207

Скандальный президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил во время выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, диктатор Мадуро подчеркнул, что на сегодняшний день Венесуэла является жертвой постоянной агрессии со стороны тех, кто управляет США.

При этом он добавил, что готов провести встречи с Трампом и обсудить вопросы "двусторонних разногласий".

"Я подтверждаю с этой трибуны, что несмотря на огромные исторические и идеологические различия... Я готов пожать руку президенту США и сесть за стол переговоров", - заявил президент Венесуэлы.

Перед этим в кулуарах Генасамблеи ООН Трамп заявил, что готов провести встречу с Мадуро. Он отметил, что в данное время Венесуэла находится в ужасном состоянии, а ее народ "ужасно страдает".

"Я определенно открыт для переговоров. Я готов встретиться с кем угодно, когда есть возможность спасти людям жизни - даже если это одна жизнь - я, конечно, готов к переговорам", - сообщил Трамп.