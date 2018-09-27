Украина В Киеве запретили ночную продажу алкоголя

2018-09-27 17:30 156

В четверг, 27 сентября, на сессии Киеврады, депутаты поддержали проект решения, предусматривающий ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. Об этом в своем фейсбуке сообщил соавтор проекта, депутат Владислав Михайленко.

"Ограничение продажи алкоголя в магазинах с 23 до 10 принято! Продолжаем нашу борьбу за здоровый образ жизни и комфорт киевлян!

Решение инициировано мэром Кличко - и всеми фракциями "Киеврады"", - написал он.

Таким образом, согласно решению депутатов, речь идет о запрете торговли вином, пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное.

По словам Михайленко, в этот раз город будет полноценно контролировать работу МАФов и стационарных объектов торговли. Согласно документу, предполагается, что Департамент городского благоустройства КГГА получит функции контроля за предпринимателями, которые не будут выполнять установленные ограничения.

"При обнаружении временного нарушения продажи алкоголя городские инспекторы будут составлять на месте протокол. Затем документ отправлять в соответствующие службы лицензирования, после обработки протокола выносится приговор - или отзыв лицензии на продажу спиртного или штраф", - объяснил депутат.

В мэрии убеждены, что принятие данного проекта решения позволит уменьшить объемы употребления алкогольных напитков в Киеве. Это в свою очередь снизит уровень преступности и смертности, а также увеличит продолжительность жизни населения.

Ежегодно в Украине из-за алкоголизма и пьянства умирают более 40 тысяч человек. По уровню потребления алкоголя государство занимает одно из первых мест в мире.

Также, по данным Всемирно организации здравоохранения, Украина занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди детей и молодежи. Именно для решения этой проблемы, предлагается упорядочить продажу алкогольных напитков в столице.