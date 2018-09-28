Украина В магазинах Киева с 23:00 до 10:00 запретили продавать водку, вино и пиво

2018-09-28 19:33 174

Киевский городской совет запретил продажу алкоголя в магазинах Киева с 23:00 до 10:00. За проект соответствующего решения проголосовали 77 депутатов при минимально необходимых 61.

Как сообщается на сайте КГГА, запрещена торговля вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное.

"Всем алкогольным лоббистам назло - мы сегодня отстояли позицию киевлян. Сейчас от 70 до 80 процентов граждан против ночной торговли алкоголем", - сказал соавтор документа, депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

В КГГА отметили, что на этот раз решение нельзя будет обжаловать в суде.

Напомним, в сентябре 2017 года Киевсовет уже запрещал ночную продажу алкоголя в МАФах, однако в Антимонопольном комитете такое решение признали незаконным.