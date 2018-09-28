Украина Украинским водителям разрешат ездить без прав, страховки и техпаспорта

2018-09-28 22:12 438

Автоюрист Владимир Караваев рассказал на своей странице в соцсети, что депутаты хотят упростить управление транспортным средством путем отмены требования для граждан Украины иметь водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис.

Идентификация водителя полицейским будет осуществляться на основании устной информации от него.

Водитель должен будет “четко и понятно назвать свою фамилию, имя, отчество, полную дату рождения и/или номер договора страхования для проверки полицейским данных из соответствующей базы”.

“В случае, если водитель этого не сделает – его ожидает штраф в размере 425 грн. А если полицейский будет не в состоянии установить личность (в том числе из-за нечеткого или непонятного языка) – водителя можно задержать, провести личный досмотр, включая вещи и документы, временно задержать его транспортное средство или отстранить от управления транспортным средством”, – добавил Караваев.

Он также уточнил, что обжалование не приостанавливает действия полицейского.

Еще по теме

От гриппа украинцев будут прививать французской вакциной Vaxigrip Tetra и корейской GC Flu

2018-09-28 15:46 387

КАРТА Прогноз погоды на выходные: в субботу пройдут дожди, в воскресенье - похолодает

2018-09-28 14:13 618

В Украине вводят систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД

2018-09-27 22:00 885

''Большинство замужем'': что говорила оскандалившаяся ''Мисс Украина'' на пресс-конференции

2018-09-27 21:30 927

Еще новости в разделе "Украина"

Украинским водителям разрешат ездить без прав, страховки и техпаспорта

2018-09-28 22:12 438

В магазинах Киева с 23:00 до 10:00 запретили продавать водку, вино и пиво

2018-09-28 19:33 300

фото Полковник Генштаба ВСУ арестован за вымогательство денег у контрактников

2018-09-28 18:29 414

ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Киеве будет перекрыто движение на выходных 29 и 30 сентября

2018-09-28 17:32 360
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинским водителям разрешат ездить без прав, страховки и техпаспорта 2018-09-28 22:12 438
В магазинах Киева с 23:00 до 10:00 запретили продавать водку, вино и пиво 2018-09-28 19:33 300
фото Полковник Генштаба ВСУ арестован за вымогательство денег у контрактников 2018-09-28 18:29 414
ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Киеве будет перекрыто движение на выходных 29 и 30 сентября 2018-09-28 17:32 360

Лента

22:12 Украинским водителям разрешат ездить без прав, страховки и техпаспорта
видео 21:35 В новом сезоне сериала "Слуга народа" покажут Майдан и дерибан страны олигархами
20:31 США поддержали предоставление автокефалии Украинской церкви
19:33 В магазинах Киева с 23:00 до 10:00 запретили продавать водку, вино и пиво
фото 18:29 Полковник Генштаба ВСУ арестован за вымогательство денег у контрактников
ПОЛНЫЙ СПИСОК 17:32 Где в Киеве будет перекрыто движение на выходных 29 и 30 сентября
фото 16:27 Украденную из Киево-Печерской Лавры икону Георгия Победоносца пытались продать туристам
15:46 От гриппа украинцев будут прививать французской вакциной Vaxigrip Tetra и корейской GC Flu
15:14 Когда Украина снова переходит на «зимнее» время
фото 14:45 Полиция установила личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей