Украина Украинским водителям разрешат ездить без прав, страховки и техпаспорта

2018-09-28 22:12 438

Автоюрист Владимир Караваев рассказал на своей странице в соцсети, что депутаты хотят упростить управление транспортным средством путем отмены требования для граждан Украины иметь водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис.

Идентификация водителя полицейским будет осуществляться на основании устной информации от него.

Водитель должен будет “четко и понятно назвать свою фамилию, имя, отчество, полную дату рождения и/или номер договора страхования для проверки полицейским данных из соответствующей базы”.

“В случае, если водитель этого не сделает – его ожидает штраф в размере 425 грн. А если полицейский будет не в состоянии установить личность (в том числе из-за нечеткого или непонятного языка) – водителя можно задержать, провести личный досмотр, включая вещи и документы, временно задержать его транспортное средство или отстранить от управления транспортным средством”, – добавил Караваев.

Он также уточнил, что обжалование не приостанавливает действия полицейского.