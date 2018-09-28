Мир фото Полиция установила личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

2018-09-28 14:45 243

Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как сообщает The Telegraph, третий подозреваемый - агент российской военной разведки. Его имя не раскрывается. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество "Новичок" было завезено на территорию страны.

"Агент ГРУ, как представляется, посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество", - указано в сообщении.

Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, агентами ГРУ. Позднее стало известно, что Боширов в действительности является героем России Анатолием Чепигой.