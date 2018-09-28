Украина От гриппа украинцев будут прививать французской вакциной Vaxigrip Tetra и корейской GC Flu

2018-09-28 15:46 210

Часть вакцин от гриппа, закупленных для украинцев, уже находится на лабораторном контроле, другую часть отправят туда в ближайшее время.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на отстраненную от исполнения обязанностей главы Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталью Гудзь.

По ее словам, в этом году французская вакцина Vaxigrip Tetra уже ушла на лабораторный контроль, а южнокорейская GC Flu уйдет в ближайшее время.

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Гудзь отметила, что в прошлом году проблемы с поставками французской вакцины были спровоцированы самим производителем Sanofi Pasteur.

"Почему-то в Украину поступила партия вакцин, которая была "перепакована для Украины". Нас насторожила эта непонятная формулировка из сертификата, который пришел вместе с партией вакцины. В дальнейшем сама компания, чтобы избежать новых ошибок, внесла множество изменений в свои регистрационные досье в Украине", - отметила она.

Ранее в Минздраве сообщили, что во время нового эпидемического сезона в стране ожидаются три штамма вируса гриппа: Мичиган, Сингапур и Колорадо.

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