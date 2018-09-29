Политика Трамп одобрил выделение Украине 250 млн долларов

2018-09-29 10:00 210

Американский президент подписал бюджет Пентагона, который предусматривает 250 миллионов долларов для Украины.

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом и Сенатом бюджет Пентагона на 2019 год, в котором Украине на помощь в сфере безопасности выделяется 250 миллионов. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.



"Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019", которым выделяется 250 миллионов долларов для поддержки Украины", – сказано в сообщении.



В посольстве напомнили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и обороны по линии Пентагона увеличен на 50 миллионов долларов по сравнению с бюджетом 2018 года.



"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства в противодействии российской агрессии", – отметили в посольстве.

Согласно документу, 250 миллионов долларов выделяются, в том числе, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров".