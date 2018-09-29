Мир Рева объявил, сколько украинцев постоянно работают за рубежом

2018-09-29 13:30 147

Количество украинцев, которые постоянно работают за рубежом, превысило отметку 3 миллиона. Об этом со ссылкой на информацию Госпогранслужбы сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Минсоцполитики.

В частности, Андрей Рева заявил, что сейчас наблюдается вторая волна миграции и, по данным Госпогранслужбы, за рубеж, чтобы работать на постоянной основе, выехали 3 миллиона 200 тысяч украинцев. Что касается первой волны миграции, она случилась в 1990-х годах. Тогда выехали в два раза больше человек - около 7 миллионов украинцев.

По мнению министра, государство должно удерживать квалифицированные кадры у нас в стране. Для этого необходимо поднимать уровень зарплаты до отметки, близкой к уровню дохода в тех странах, куда украинцы выезжают на заработки.