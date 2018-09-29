Политика Порошенко: У меня бизнеса в России нет и быть не может

2018-09-29 15:00 291

 

По словам президента Украины Петра Порошенко, бизнес в России у него был только до войны


Украинский президент Петр Порошенко заявил 29 сентября в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы", что у него нет бизнеса в России, сообщает "Интерфакс-Украина". "У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла.

И теперь я хочу, чтобы все услышали: у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может: ни аграрного, ни паточного, никакого другого", – сказал Порошенко. Он добавил, что его политические оппоненты ведут себя нечестно. "И хочу подчеркнуть: я не оправдываюсь, а наоборот – я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, подыгрывании российской пропаганде… в жадности за любую цену прийти в украинскую власть", – заявил президент Украины. Кондитерская корпорация Roshen была создана президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (Россия), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая область).

Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко пообещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее, сразу осуществить сделку так и не удалось. Порошенко пояснил, что это связано с началом боевых действий на востоке Украины. По словам президента, активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст". 20 января 2017 года стало известно, что корпорация Roshen останавливает производство в Липецке. В июне 2017 года Roshen завершила консервацию фабрики в этом городе.

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