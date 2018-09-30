Политика Украина требует допустить своих врачей к Сенцову

2018-09-30 11:30 321

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских заключенных.

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию допустить украинских врачей к режиссеру Олегу Сенцову, который голодает в российской тюрьме.



""Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуск украинского консула и врачей к Олегу", - написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

Напомним, 28 сентября Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги для планового обследования. Тогда же российские тюремщики опубликовали фото политзаключенного во время медосмотра.



Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается. Он голодает уже 139 дней.