Украина фото Ограбление дома на столичном Печерске: в перестрелке ранен полицейский

2018-10-01 09:42 168

Как сообщили в полиции Киева, на улице Лаврской в ​​Печерском районе произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский.

"Патрульные получили вызов о помощи: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

При попытке задержания они открыли огонь изавтоматического оружия по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться.

Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину многочисленными осколочнными ранениями. Не исключено, что это один из сообщников бандитов, который подорвался на собственной гранате. Также при нем был пистолет Макарова и нож.

Введен специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников "Гром". По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

Позже выяснились и другие подробности. Хозяин дома, на который был совершен налет - киевский адвокат Андрей Буша. В воскресенье вечером он вернулся домой на своем автомобиле из супермаркета. В это время его и схватили налетчики, сидевшие в засаде рядом с домом. Они избили адвоката, прострелили ему ноги и потащили в дом.

Узнав код от сейфа разбойники завладели ценностями: 4 300 долларов, 300 евро и ожерельем из драгоценных камней. Все это время в доме была и жена адвоката с малолетним ребенком, которых налетчики под угрозой пистолета закрыли в туалете", - говорится в сообщении.

Пострадавшего Андрея Бушу увезли в больницу. Полиция принимает меры к задержанию опасных вооруженных преступников. Заведены уголовные дела по ст.348 УК (покушение на жизнь полицейского) и ч. 5 ст.187 УК Украины ( вооруженный разбой с проникновением в помещение).