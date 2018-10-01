Политика Авто на еврономерах будет невозможно забрать со штрафплощалки

2018-10-02 08:10 234

В ближайшее время у украинских водителей, которые ездят на автомобилях с еврономерами, могут возникнуть новые проблемы. Речь идет о том, что забрать авто со штрафплощадки сможет только тот человек, который ввез ее в страну.

"Какой-нибудь молдаванин или белорус, который завозил машину в Украину, или представитель литовской фирмы, которой уже и нет, конечно же, не приедет забирать.

Если оставят жесткое требование, что авто должен вернуть собственник или лицо, которое ввезло автомобиль, то вскоре штрафплощадки окажутся забитыми только "бляхами", - отмечает гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Он предупреждает, что выдача авто с штрафплощадки по доверенности также может превратится в преступление, когда люди начнут забирать чужие авто.

В итоге новые правила могут превратить владельцев машин на еврономерах в одних из самых законопослушных водителей, ведь совершив нарушение, запросто можно будет потерять авто.