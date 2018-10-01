Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2018-10-01 14:15 192

На текущей пленарной неделе Верховная Рада намерена узаконить военное приветствие “Слава Украине”, рассмотреть в первом чтении четыре проекта законов о языке, переименовать еще несколько населенных пунктов, а также отмену высшей меры наказания (пожизненное заключение).

Во вторник 2 октября парламент начнет работу с нескольких социальных вопросов во втором чтении. Затем депутаты заменят процедуру экстрадиции задержанных в Украине.

Повторно с предложениями президента запланировано рассмотреть законопроект о частной детективной деятельности. На рассмотрении в первом чтении стоит законопроект о штрафах за буллинг в школах.

Далее - постановления о переименовании сел Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской областей.

Народные избранники намерены урегулировать порядок платы налогов с ювелирных изделий.

Также на рассмотрении - проекты постановлений об изменении в административно-территориальном устройстве, изменении и установлении границ районов в Донецкой, Луганской и Полтавской областей.

 Среда, 3 октября - день ратификаций. В этот раз намерены проголосовать за ратификацию соглашения с Катаром о содействии и взаимной защите инвестиций и внести изменения в соглашения с Турцией о двойном налогообложении и предупреждении налоговых уклонений. 

В плане работы также стоит законопроект о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Для включения в повестку дня и принятия решения - проект обращения украинского парламента об осуждении попыток снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Повторно с предложениями президента планируют рассмотреть законопроекты о замене пожизненного лишения свободы более мягким наказанием, а также о праве осужденных на отбывание наказания по месту жительства до осуждения или по месту постоянного проживания близких родственников.

Далее на рассмотрении - проекты постановлений о рекомендациях парламентских слушаний и несколько законопроектов в первом чтении.

В четверг 4 октября запланировано рассмотреть во втором чтении законопроект о введении военного приветствия “Слава Украине!”. Также - рассмотрение четырех проектов законов о языке.

Будет возможность включить в повестку дня сессии и направить на вывод в Конституционный суд проекты переименования Днепропетровской и Кировоградской области.

В плане работы - ратификация соглашения с США для применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA) и изменение в законодательства в связи с этим.

Кроме того, народные избранники намерены назначить некоторых депутатов в парламентские комитеты.

На рассмотрении - четыре правительственных законопроекта, относящихся к ведомству комитета по промышленной политике и предприятия; еще несколько - об обращении с радиоактивными отходами, а также о бытовых отходах.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта об учреждении бизнес-омбудсмена и о деятельности Государственного бюро расследований.

В пятницу 5 октября традиционно состоится Час вопросов к правительству и зачитают депутатские запросы.

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