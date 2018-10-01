Политика "Я не воюю с РФ, я оказываю противодействие конкретно Путину", - Порошенко

2018-10-01 12:45 288

Петр Порошенко заявил, что президент РФ Путин пытается подорвать ситуацию в Украине накануне выборов. 

"Он (Путин) понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет. Но он ожидает, что успеха можно достичь во время выборов. И вот так он подрывает стабильность внутри страны с помощью кибератак, используя технологию фейковых новостей, а точнее, технологию дезинформации. Россия тратит миллиарды на поддержку "Спутник ТВ", Russia Today и многих других", -заявил Порошенко в интервью телеканалу CNN, передает пресс-служба президента.

Он также привел многочисленные примеры дезинформации, которую распространяет РФ, начиная от заявлений, что в Украине не российская агрессия, а "гражданская война", и аканчивая обвинениями украинской власти в тысячах жертв в этой войне, а также отрицанием присутствия российских военных на оккупированной территории.

"На самом деле мы имеем две опасности. Первая опасность - это Путин. Я, как президент, не воюю ни с кем, я оказываю противодействие конкретно Путину. Потому что Путин понимает, что война на суше - на востоке моей страны или в Крыму - на протяжении последних четырех лет больше не приносит ему никакого успеха, потому что мы создали сильную и надежную армию с помощью Соединенных Штатов Америки. Я действительно очень горжусь эффективным сотрудничеством с американцами, британцами, канадцами, европейскими советниками", - заявил президент.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся весной 2019 года, осенью того же года украинцам придется выбирать новый состав парламента.

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