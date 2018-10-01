Мир Жители Армянска массово избавляются от недвижимости и покидают город

2018-10-01 18:00 264

 

В оккупированном Российской Федерацией Крыму, а именно в городе Армянск, все также нечем дышать, не смотря на то, что местная власть уверяет жителей в том, что их здоровью ничего не грозит.

Впрочем, что бы не говорили на верху, от людей постоянно поступают жалобы из-за загрязненного воздуха, они жалуются на плохое самочувствие, а также уверяют, что были новые выброси химикатов. Подтверждением того, что ситуация в городе критична, стало доказательство массового продажу квартир жителями Армянска. Об этом сообщил в Twitter блогер «Roksolana Today&Крым».

«Дорогие наши запоребриковые освободители от всего! Специально для вас — фантастически прекрасные предложения! Квартиры в городе-курорте Армянске! Чистейший воздух, цветение плодовых деревьев осенью, вкуснейшие помидоры, очистка внутренних органов кислотным пилингом! Не пропустите!», - с сарказмом пишет блогер. Отметим, объявления активно начали публиковать 28 сентября.

Отчаянные крымчане даже готовы на обмен квартир в других городах Крыма. В сети постоянно появляются сообщение от местных жителей, которые заявляют, что ситуация в городе критична. «Мыла лестницу на улице на работе — вода снова ржавая, как было в конце августа-начале сентября. Значит, опять что-то не так», «Воняет из кислонакопителя (завода "Крымский Титан". — Ред.)», «Сегодня (1 октября. — Ред.) тоже кислотная атака на месте. Дети идут в сад-школу и дышат серной кислотой, вся проблема на месте! Увозите детей!».

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