Политика Украина отреагировала на отказ Венгрии отозвать своего консула

2018-10-01 19:00 249

В случае если Министерство иностранных дел Венгрии не примет решение об отзыве консула из населенного пункта Берегово Закарпатской области, то украинская сторона сама предложит ему покинуть территорию Украины. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины. Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине", – сказала она.

Напомним, ранее МИД Венгрии заявили, что Будапешт не намерен отзывать своего генерального консула или консула в населенном пункте Берегово, несмотря на рекомендации Украины.

Скандал между Украиной и Венгрией разгорелся после того, как в интернете было обнародовано видео, на котором ряд украинцев получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве в Берегово. Процедура сопровождалась советом венгерского дипломата не сообщать украинским властям о получении новых документов. Выдачу венгерских паспортов на Закарпатье прокуратура предварительно квалифицирует как госизмену.