Политика Обмен Сенцова на россиян: у Путина сделали заявление

2018-10-01 19:30 228

 

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о якобы имеющихся планах обменять украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в РФ, на россиян, осужденных в США.

"Я не мог бы это подтвердить. Я не знаю, откуда взялась эта информация, на чем она основывается", - цитирует Пескова ТАСС.

Ситуацию с Сенцовым также прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, сегодня нет положительной информации касательно украинских граждан, которые необоснованно находятся в заключении на территории РФ, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы делаем все для освобождения. Но пока еще никакого позитивного сигнала, ни одного: ни у нас, ни у наших партнеров по "нормандскому формату" - от Российской Федерации нет", - сказала она.

Геращенко также напомнила, что Украина ожидает от администрации российского президента ответа на письма россиян, осужденных в Украине за особо тяжкие преступления, которые просят способствовать их возвращению на родину путем обмена на украинских политзаключенных.

 

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