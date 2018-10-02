Политика Власти Британии заговорили о проведении второго референдума по Brexit

2018-10-02 14:45 165

Трое британских министров в частных беседах поддерживают идею проведения второго референдума по Brexit.

"Я подозреваю, что есть существенное количество коллег, которые найдут аргументы в пользу второго референдума, я знаю трех министров, которые найдут", - сказал бывший министр юстиции Филипп Ли.

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Премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно исключала проведение референдума относительно любого соглашения по Brexit с ЕС, однако 24 сентября Лейбористская партия Великобритании заявила о решении поддержать инициативу проведения голосования.

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