Мир Великобритания поставила точку в вопросе Brexit - выйдет из ЕС 29 марта 2019 года

2018-09-04 12:43 159

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума по выходу страны из Евросоюза.

"Я не уступлю тем, кто хочет снова поднять вопрос, проведя второй референдум", - заявила Мэй и добавила, что "повторное голосование стало бы грубым злоупотреблением демократией и подрывом доверия" граждан.

Как она написала в своей колонке в газете The Telegraph, правительство выполнит "демократическое решение британского народа, гарантируя, что Великобритания покинет Европейский Союз 29 марта следующего года".

Напомним, ранее британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что Brexit без соглашения с Брюсселем образует дыру в госбюджете Соединенного Королевства в размере 80 млрд фунтов стерлингов (102,5 млрд долларов).