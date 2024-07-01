Политика Руслан Стефанчук анонсировал кадровые изменения в Кабмине Шмыгаля уже в ближайшее время

2024-07-01 10:27

Верховная Рада планирует заполнить вакансии в Кабинете Министров на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом сказал глава ВР Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что буквально уже в ближайшее время Верховная Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача - заполнить правительство. Правительство должно профессиональным и профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы", - сказал он.

Стфеванчук подчеркнул, что необходимо отходить от практики исполняющих обязанности, ведь в Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый парламентом закон о применении английского языка в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Спикер Верховной Рады заявил, что в бронировании от мобилизации за деньги нет никакой логики

2024-05-24 22:12

Украина в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

2024-05-06 19:15

Премьер Шмыгаль в Telegram пообещал украинцам справедливое бронирование от мобилизации

2024-04-10 08:24

Денис Шмыгаль анонсировал в апреле новые проверки ВВК, которые потом станут регулярными

2024-04-03 09:35

Еще новости в разделе "Политика"

Глава МИД Польши уверен, что при поддержке Запада Украина в военном противостоянии способна победить рф

2024-07-01 14:31

Руслан Стефанчук анонсировал кадровые изменения в Кабмине Шмыгаля уже в ближайшее время

2024-07-01 10:27

Орбан может встретиться с Зеленским на следующей неделе, возможно – в Украине

2024-06-30 13:30

Reuters: США предоставят Украине новый пакет военной помощи с ракетами ПВО HAWK

2024-06-29 12:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Глава МИД Польши уверен, что при поддержке Запада Украина в военном противостоянии способна победить рф 2024-07-01 14:31
Руслан Стефанчук анонсировал кадровые изменения в Кабмине Шмыгаля уже в ближайшее время 2024-07-01 10:27
Орбан может встретиться с Зеленским на следующей неделе, возможно – в Украине 2024-06-30 13:30
Reuters: США предоставят Украине новый пакет военной помощи с ракетами ПВО HAWK 2024-06-29 12:30