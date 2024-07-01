Руслан Стефанчук анонсировал кадровые изменения в Кабмине Шмыгаля уже в ближайшее время

Верховная Рада планирует заполнить вакансии в Кабинете Министров на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом сказал глава ВР Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я убежден, что буквально уже в ближайшее время Верховная Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача - заполнить правительство. Правительство должно профессиональным и профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы", - сказал он.
Стфеванчук подчеркнул, что необходимо отходить от практики исполняющих обязанности, ведь в Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства.
Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый парламентом закон о применении английского языка в Украине.