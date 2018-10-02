Мир фото Новый глава Instagram Адам Моссери немедленно заменит топ-менеджеров

2018-10-04 15:16 135

Новым главой Instagram стал вице-президент компании по продукту Адам Моссери.

"Моссери присоединился к Facebook в 2008 году. Он отвечал за новостную ленту и уже более десяти лет тесно сотрудничает с главным исполнительным директором Facebook Марком Цукербергом", - сообщает Reuters.

В Instagram же он занимал должность вице-президента по продукту.

На посту главы Instagram Моссери займётся подбором команды топ-менеджеров, включая главу инженерного и операционного подразделений, а также менеджера по продукту.

Напомним, создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании. Журналисты Bloomberg считают, что Систром и Кригер уходят из-за разногласий с Марком Цукербергом по поводу развития Instagram.