Новым главой Instagram стал вице-президент компании по продукту Адам Моссери.
"Моссери присоединился к Facebook в 2008 году. Он отвечал за новостную ленту и уже более десяти лет тесно сотрудничает с главным исполнительным директором Facebook Марком Цукербергом", - сообщает Reuters.
В Instagram же он занимал должность вице-президента по продукту.
На посту главы Instagram Моссери займётся подбором команды топ-менеджеров, включая главу инженерного и операционного подразделений, а также менеджера по продукту.
Напомним, создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании. Журналисты Bloomberg считают, что Систром и Кригер уходят из-за разногласий с Марком Цукербергом по поводу развития Instagram.