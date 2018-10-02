Украина В Раде поддержали закон о штрафах за моральное или физическое насилие в школах

2018-10-02 19:00 60

 

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №8584 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина«.

Согласно законопроекту, «булинг» определяется как «моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого отношения».

В Административном кодексе предлагается введение штрафа от 340 до 850 гривен (если обидчик моложе 16 лет — штраф будут выплачивать родители). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен.

Если педагог, руководитель или учредитель учреждения образования умалчивали о случаях буллинга — он будет оштрафован на сумму от 850 до 1700 гривен.

Также предусматриваются изменения в закон «Об образовании» — в части определения понятия «буллинг» и прав и обязанностей участников образовательного процесса. Так, руководителя учреждения образования предлагается обязать обнародовать меры противодействия буллингу и контролировать их выполнение, а родителей и детей — сообщать об известных им случаях насилия.

Тем не менее, в Главном научно-экспертном управлении выразили ряд замечаний к законопроекту. В частности, подчеркивается, что буллинг — это сложное явление, которое охватывает не только и не столько насилие с целью подчинить человека своим интересам.

«Многие действия, которые охватывает понятие «буллинг», уже регулируются Административным и Уголовным кодексами. И здесь очень важно, что за уголовные нарушения как, например, побои группой лиц или же унижение человеческого достоинства предусмотрена уголовная ответственность, к которой можно привлечь с 14 лет (в то время как к административной — только с 16 лет). Самое сложное — внешне заметить социальное издевательство: систематическое унижение чувства достоинства потерпевшего путем игнорирования, изоляции, избегания, исключения — все это находится вне пределов регулирования КУоАП или УК», — говорится в заключении главного научно-экспертного управления.

Поэтому предлагают применить меры для предупреждения нарушений, а не наказание за них, а закон — вернуть авторам на доработку.

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