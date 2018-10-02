Украина Киев распрощается с маршрутками – решение Киевсовета

2018-10-02 20:30 267

 

Киевсовет хочет отменить маршрутки до 2024 года. Такое решение депутаты приняли сегодня.

Депутаты поддержали решение о разработке городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения в 2019-2024 годах, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В Киеве планируют убрать маршрутки и обновить парк автобусов, трамваев и троллейбусов.

– В частности должны быть четко выписаны процедуры предоставления льгот по оплате проезда гражданам, имеющим на это право, на всех маршрутах на единых условиях. В приоритете – возможность использования единого проездного билета, определение единых требований к качеству транспортного обслуживания населения, обеспечение доступности транспортных услуг для населения и максимизация выручки от оплаты проезда, – отметили в пресс-службе.

 

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